Сбербанк договорился с ФСИН о привлечении к работе осужденных

Сбербанк запустил совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний, в рамках которого будет предоставлять рабочие места осужденным. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Пилотный проект стартовал в одном учреждении Новосибирска. В нем принимают участие осужденные, которым заменили лишение свободы на исправительные работы за хорошее поведение.

Они работают в офисном помещении на компьютерах, не подключенных к интернету и внутренним системам банка, и занимаются разметкой данных (например, переводом фрагментов рукописного текста в электронный формат). Работа оплачивается в соответствии с МРОТ, из зарплаты удерживаются налоги и вычеты по постановлению суда.

По словам Попова, основная задача проекта — обеспечить занятостью людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

Аналитики полагают, что привлечение к работе осужденных поможет банку сэкономить на более низких зарплатах.