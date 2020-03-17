РБК узнало о поручении правительства привлечь заключенных к производству медицинских масок

Председатель правительства Михаил Мишустин обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным и студентам условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом со ссылкой на поручение премьер-министра пишет РБК.

Документ есть в распоряжении издания, его подлинность подтвердил источник РБК, близкий к правительству, и собеседник в Росгвардии.

Также к изготовлению СИЗ, в том числе медицинских масок, Мишустин обязал привлечь заключенных, такое поручение он дал Минюсту и ФСИН. «Они должны производить средства защиты ежедневно, указано в поручении», — пишет РБК.

Издание направило запросы в правительство и в Минпромторг.

К 17 марта в России зафиксировали 114 случаев заболевания коронавирусной инфекции.

В Европе к этому же дню не осталось ни одной страны, где не обнаружили бы коронавирус: Черногория сообщила о первых двух случаях заражения COVID-19.