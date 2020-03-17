Перуанский целитель, обвинявшийся в незаконном ввозе в Россию лекарственного отвара, получил семь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Московский областной суд приговорил к семи годам колонии целителя Даниэля Диас-Струкова, которого ранее присяжные признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Прокуратура требовала приговорить целителя к 9,5 годам лишения свободы. Помимо заключения, Диас-Струкову был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Даниэль Диас-Струков, занимающийся традиционными перуанскими практиками целительства, был задержан в марте 2017 года, когда он забирал на почте заказанную в Перу биодобавку «Кровь дракона». В отваре обнаружили запрещенный в России психоделик диметилтриптамин.

Позже при обыске в квартире целителя была найдена расфасованная по пакетам мука из листьев коки. Диас-Струкову были предъявлены обвинения в контрабанде (из-за «Крови дракона») и покушении на сбыт наркотиков (из-за расфасованной по пакетам муки) в особо крупном размере — эксперты-криминалисты посчитали объемы наркотиков по общей массе смесей, в которых они были обнаружены.

Повторная экспертиза показала, что в смесях содержится незначительное количество запрещенных веществ и что они имеют растительное происхождение, поэтому размер был переквалифицирован с особо крупного на крупный.

Коллегия присяжных оправдала Диас-Струкова по обвинению в контрабанде, но признала виновным в покушении на сбыт наркотиков. При этом присяжные сочли его заслуживающим снисхождения.