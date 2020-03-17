Агентство S&P предсказало глобальную рецессию

В мировой экономике впервые с 2009 года случится рецессия (замедление темпов экономического роста). Такой прогноз опубликовало 17 марта агентство S&P Global Ratings.

Агентство считает, что общегодовой рост мирового ВВП не превысит 1-1,5%, и отмечает риски дальнейшего понижения прогнозов.

По мнению S&P, наиболее тяжелым будет второй квартал 2020 года.

16 марта президент США Дональд Трамп предупредил о возможности рецессии в американской экономике. На фоне этого заявления рынки за один день упали на 11-13%, что стало крупнейшим однодневным падением с 1987 года.