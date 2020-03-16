Власти Франции оштрафовали Apple на миллиард евро за нарушение конкуренции

Антимонопольная служба Франции оштрафовала корпорацию Apple на 1,1 миллиарда евро (1,23 миллиарда долларов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что Apple злоупотребляла экономической зависимостью своих посредников со статусом Apple Premium Reseller — в частности, диктовала им цены и отказывала в поставках в пользу своих фирменных магазинов.

Также Apple признали виновной в том, что она контролировала политику поставок своих оптовых посредников Tech Data и Ingram Micro. За согласие на участие в этой схеме обе компании тоже получили штрафы: Tech Data — 76 миллионов евро (85 миллионов долларов), Ingram Micro — 63 миллиона евро (70 миллионов долларов).

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба России признала компанию «Эппл Рус» — российскую «дочку» Apple — виновной в координации цен на несколько моделей iPhone. «Эппл Рус» была оштрафована на 1,75 миллиона рублей.