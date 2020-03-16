Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Петербурге умер музыкант и поэт Константин Рябинов, также известный под прозвищем Кузя УО. Он был одним из основателей панк-группы «Гражданская оборона».

Рябинову было 55 лет. О смерти музыканта сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на его подругу Ксению Кислицыну. По ее словам, Рябинов умер дома, причина смерти пока точно не установлена.

Егор Летов и Константин Рябинов основали «Гражданскую оборону» в 1984 году. Рябинов участвовал в студийных записях и концертных выступлениях, играя на гитаре и бас-гитаре. Позднее он занялся собственной музыкальной карьерой, в частности, создав проект «Кузьма & ВиртУОзы». С 1999 года Рябинов прекратил играть в «Гражданской обороне».