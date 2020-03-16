Франция ограничила перемещение граждан по стране

Франция на две недели вводит ограничения на перемещение людей по стране. Об этом в обращении к нации заявил президент Эммануэль Макрон.

Всем жителям страны предписано оставаться дома и выходить оттуда только в случаях крайней необходимости. При этом будет временно отменена плата за коммунальные услуги.

Помимо этого, Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов и приостановке всех находящихся в процессе реформ, в том числе пенсионной.