Франция ограничила перемещение граждан по стране
Источник: Le Figaro
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Франция на две недели вводит ограничения на перемещение людей по стране. Об этом в обращении к нации заявил президент Эммануэль Макрон.
Всем жителям страны предписано оставаться дома и выходить оттуда только в случаях крайней необходимости. При этом будет временно отменена плата за коммунальные услуги.
Помимо этого, Макрон объявил о переносе второго тура муниципальных выборов и приостановке всех находящихся в процессе реформ, в том числе пенсионной.