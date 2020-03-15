Британский музыкант Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет. Последние 2,5 года Пи-Орридж боролся с лейкозом, сообщает BBC News.

Пи-Орридж, урожденный Нил Эндрю Мэгсон, в 1975 году стал одним из основателей группы Throbbing Gristle, положившей начало стилю индастриал в музыке.

Malcolm McCurrach / TSPL / Vida Press

Следующим музыкальным проектом Пи-Орриджа стала группа Psychic TV, с которой Пи-Орридж выступал до последнего времени.

Кроме того, Пи-Орридж известен как поэт, перформансист и приверженец концепции пандрогинности — он/она и жена Леди Джей сделали ряд пластических операций, чтобы выйти за пределы пола и стать идентичными.

«Он/a будет покоиться с миром и воссоединится со своей второй половиной — Жаклин „Леди Джей“ Браер, покинувшей/им нас в 2007 года», — говорится в заявлении, распространенном дочерьми музыканта.

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