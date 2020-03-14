Комик Александр Долгополов сообщил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил в инстаграме о возвращении в Россию спустя два месяца после отъезда — он покинул страну после того, как его выступлениями заинтересовалась полиция.

«Я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — заявил Долгополов.

В январе в полицию поступила жалоба на Александра Долгополова из-за его шутки на религиозную тему. Управление МВД по Московской области направило в петербургский клуб HopHead запрос с требованием предоставить данные о Долгополове. После этого Долгополов объявил об отъезде из России.

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