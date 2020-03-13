Во всем мире коронавирусом заразились 128 тысяч человек, из них 68 тысяч выздоровели
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 128 тысяч человек. Из них больше 68 тысяч выздоровели, 4720 человек умерли. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения информирует о 125 тысячах зараженных.
По данным университета Джонса Хопкинса, самыми крупными очагами вируса являются Китай (81 тысяча зараженных), Италия (12,4 тысячи зараженных), Иран (10 тысяч зараженных), Южная Корея (7,8 тысячи зараженных), Франция, Испания и Германия (примерно по две тысячи зараженных) и США (987 зараженных).
По данным ВОЗ на 12 марта, за сутки в Китае выявлены 26 новых больных, в Италии — 2313 больных, в Иране — 958 больных, в Южной Корее — 114 больных, в Испании — 501 больной, во Франции — 495 больных, в Германии — 271 больной, в США — 291 больной.
Кроме того, по данным ВОЗ, за сутки коронавирус был зафиксирован в четырех новых странах и территориях: Французская Полинезия, Турция, Гондурас и Кот-дʼИвуар.