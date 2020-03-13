Во всем мире коронавирусом заразились 128 тысяч человек, из них 68 тысяч выздоровели

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 128 тысяч человек. Из них больше 68 тысяч выздоровели, 4720 человек умерли. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Всемирная организация здравоохранения информирует о зараженных.

По данным университета Джонса Хопкинса, самыми крупными очагами вируса являются Китай (81 тысяча зараженных), Италия (12,4 тысячи зараженных), Иран (10 тысяч зараженных), Южная Корея (7,8 тысячи зараженных), Франция, Испания и Германия (примерно по две тысячи зараженных) и США (987 зараженных).

По данным ВОЗ на 12 марта, за сутки в Китае выявлены 26 новых больных, в Италии — 2313 больных, в Иране — 958 больных, в Южной Корее — 114 больных, в Испании — 501 больной, во Франции — 495 больных, в Германии — 271 больной, в США — 291 больной.

Кроме того, по данным ВОЗ, за сутки коронавирус был зафиксирован в четырех новых странах и территориях: Французская Полинезия, Турция, Гондурас и Кот-дʼИвуар.