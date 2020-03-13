PornHub бесплатно предоставил жителям Италии премиум-аккаунты из-за коронавируса

Крупнейший порносайт мира PornHub бесплатно предоставил жителям Италии премиум-аккаунты после того, как в стране ввели жесткие меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

При открытии сайта в Италии появляется сообщение, где сказано, что местные жители могут пользоваться премиум-доступом в течение месяца.

Кроме того, PornHub решил направить в итальянские больницы часть месячной выручки своей дочерней компании Modelhub, которая помогает авторам продавать контент.

В Италии действует режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны, оставив открытыми магазины по продаже продуктов и лекарств.

Число заболевших COVID-19, по данным на 12 марта, превышает 12,8 тысячи человек. От коронавируса погибли более тысячи человек. Выздоровели более 1,2 тысячи человек.