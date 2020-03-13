Отменены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Все матчи, запланированные на следующую неделю в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, отложены на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи ¼ финала Юношеской лиги УЕФА 17 и 18 марта.

17 марта УЕФА планирует провести экстренное совещание, на котором будет определяться дальнейшая судьба спортивных соревнований. По данным LʼEquipe, на нем может быть принято решение о переносе на год чемпионата Европы по футболу.

Помимо клубных соревнований, также приостановлены футбольные чемпионаты Италии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Дании, Греции, Португалии, Чехии, Хорватии, Норвегии.