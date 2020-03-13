Лондонские «Челси» и «Арсенал» отправили на коронавирусный карантин

В двух клубах Английской премьер-лиги, лондонских «Челси» и «Арсенале», введен режим карантина из-за коронавируса.

Инфекция была выявлена у полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои и главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Все футболисты и персонал клубов, контактировавшие с заболевшими, будут изолированы на две недели.

В связи с обнаружением COVID-19 уже отменен ближайший матч «Арсенала» с «Брайтоном», который должен был состояться 14 марта. «Челси» в субботу играет с «Астон Виллой», но эта встреча теперь под вопросом.

В пятницу руководство Премьер-лиги проведет экстренное совещание, на котором будет решаться вопрос о возможной приостановке сезона, сообщает The Guardian.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксированы 459 случаев заражения COVID-19. Восемь человек умерли.