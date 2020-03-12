В Подмосковье СК возбудил дело из-за аутинга на рабочем месте. Правозащитники добивались этого два года

В подмосковных Мытищах Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту на рабочем месте. Об этом сообщает организация «Стимул», занимающаяся юридической помощью представителям ЛГБТ.

Дело возбуждено по статьям о распространении сведений о частной жизни лица без его согласия (137 УК РФ) и о нарушении тайны переписки (138 УК РФ).

Инцидент, о котором идет речь, произошел в сентябре 2017 года. Потерпевший забыл смартфон в раздевалке на предприятии, где работал. Один из его коллег взял телефон и прочитал в нем переписку мужчины с другими мужчинами и нашел его интимные фотографии — после этого он сделал скриншоты и разослал их в групповой чат сотрудников в WhatsApp.

В «Стимуле» отметили, что СК неоднократно отказывал в возбуждении уголовного дела.