Россия закроет въезд гражданам Италии

Россия вводит временный запрет на въезд на свою территорию граждан Италии, а также граждан других стран, прибывающих с территории Италии. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ.

Запрет будет действовать с полуночи 13 марта.

Италия — лидер по числу заболевших коронавирусной инфекцией в Европе. На данный момент на территории страны зафиксировано более 12,4 тысячи случаев заболевания; 827 человек умерли.

В самой Италии введен режим чрезвычайной ситуации, власти ограничили передвижение жителей по стране, закрыты школы, рестораны, развлекательные заведения.