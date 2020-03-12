Регулярный чемпионат НБА приостановили из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация США объявила об экстренной приостановке сезона 2019/2020 годов из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одного из игроков.

В сообщении лиги говорится, что положительный тест на коронавирус был получен незадолго перед началом матча между «Ютой» и «Оклахомой». В связи с этим игра была отменена. Также не состоялся финальный матч среды между «Сакраменто» и «Новым Орлеаном».

Кто из игроков инфицирован, в НБА не уточнили. Однако, по данным СМИ, это французский центровой «Юты» Руди Гобер. Также COVID-19 выявлен у его одноклубника Эммануэля Мудиайя.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о коронавирусной инфекции. Число зараженных COVID-19 во всем мире превышает 123 тысячи человек. С начала вспышки инфекции умерли 4620 человек.

В США коронавирусом заразились более 1200 человек, из них 38 умерли. Президент страны Дональд Трамп объявил об экстренных мерах в связи с распространением коронавируса, запретив на месяц въезд в США из Шенгенской зоны.