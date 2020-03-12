Из Москвы депортируют десятки китайских студентов, которые нарушили режим самоизоляции по коронавирусу

Около сотни граждан Китая ожидают депортации на родину из Москвы. В основном это студенты, которые нарушили карантин в связи с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сайта Мосгорсуда.

Среди них — студент МГУ Фу Канцяо, который должен был 14 дней соблюдать домашний карантин, но был задержан в метро. В суде студент пояснил, что его коллега неправильно перевел ему постановление санитарного врача, и он не понял, что не может покидать дом ни разу за 14 дней.

Прилетевший в Москву на учебу Ли Цзиньчжэ также утверждал, что не понял важности постановления санврача о домашнем карантине и поехал в университет. Студентка Го Тецзюнь утверждала, что вышла из дома вынужденно: у нее не было температуры, и она решила купить продукты.

Всех троих привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию или пребывания в ней. Их оштрафовали на пять тысяч рублей, а также назначили наказание в виде выдворения за пределы РФ. До этого их поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

11 марта о депортации граждан Китая из Москвы из-за нарушения режима самоизоляции по коронавирусу сообщила «Медиазона». Издание опубликовало историю студентки МГИК Сан Яни, которая должна была соблюдать 14-дневный режим самоизоляции после возвращения с каникул. Через пять дней Сан Яни задержали, назначили пять тысяч рублей штрафа и депортацию. Адвокат китаянки Сергей Малик заявил, что полицейские обманом выманили девушку из комнаты в общежитии, предложив проехать на медицинское обследование.