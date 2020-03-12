Госдума приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о ежегодном проведении всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби (22 июня).

Согласно предложению, минута молчания будет объявляться в 12:15 по московскому времени — в это время вышло в эфир обращение к гражданам СССР о нападении нацистской Германии и начале Великой Отечественной войны.

Предполагается, что закон вступит в силу уже в 2020 году.