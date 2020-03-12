Дело об убийстве Артема Дорофеева, знакомого с фигурантами дела «Сети», передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве Артема Дорофеева — знакомого фигурантов — передано из следственного управления Рязанской области в центральный аппарат СК. Об этом рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, представляющий интересы свидетелей по делу — журналистов «Медузы» Максима Солопова и Кристины Сафоновой.

При этом Бадамшин предположил, что в скором времени туда же будет передано из пензенского СК дело об убийстве другой знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко.

В убийстве Артема Дорофеева признался фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец — он рассказал об этом корреспондентам «Медузы». По словам Полтавца, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети», в феврале 2020 года приговоренный к 13 годам колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Полтавец указал «Медузе», где могут находиться останки Левченко; издание передало эти сведения правоохранительным органам. В начале марта ее останки были найдены и опознаны в лесу в Рязанской области недалеко от места убийства Дорофеева.