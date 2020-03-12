Чехия приостановит выдачу виз из-за коронавируса

Начиная с 14 марта, Чехия временно приостановит прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз во всех своих дипломатических представительствах. Об этом сообщается на сайте чешского посольства в Москве.

В посольстве отметили, что эта мера касается в том числе членов семей граждан Евросоюза.

Выдачу виз приостановят из-за чрезвычайной ситуацией, объявленной в Чехии 12 марта из-за коронавирусной инфекции. В страну закрыли въезд для граждан 13 стран, где распространился коронавирус. Рестораны и бары в Чехии работают только до 20 часов вечера, многие другие объекты, например, тренажерные залы и бассейны, закрыты.