«Аэрофлот» до 30 апреля частично отменил рейсы в Германию, Испанию, Францию и Италию

Компания «Аэрофлот» объявила, что с 13 марта по 30 апреля приостановит авиасообщение между Москвой и Дрезденом, Дюссельдорфом, Гамбургом, Ганновером и Штутгартом.

Авиаперевозчик продолжит летать из Москвы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт и обратно, а также из Петербурга в Мюнхен и Берлин и обратно.

Дочерняя компания перевозчика «Россия» на тот же период приостановит сообщение между Петербургом и двумя городами Германии — Дюссельдорфом и Гамбургом.

«Аэрофлот» также приостановит полеты из Москвы в Испанию: в Аликанте, Валенсию, Малагу, и Пальма-де-Майорку. Компания продолжит летать из Москвы в Мадрид и Барселону и обратно, а из Петербурга — в Барселону и обратно.

Перевозчик отменяет рейсы из Москвы в Марсель, Лион и Ниццу и обратно. Рейсы «Аэрофлота» из Москвы и Петербурга в Париж сохранят, а рейсы «России» на этих направлениях отменят.

«Аэрофлот» приостановит полеты из Москвы в Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью и обратно. Компания продолжит летать из Москвы в Рим и обратно.

Пассажиры с билетами на отмененные рейсы смогут без штрафных санкций вернуть билеты и получить их полную стоимость, изменить вылет на любую дату до 31 декабря или изменить маршрут на любые рейсы «Аэрофлота» до этой же даты.

Италия считается второй страной после Китая по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19: здесь болеют порядка 10 тысяч человек, умерли более 600. Во Франции и Испании коронавирусом заразились более 1500 человек в каждой из стран, в Германии — около 1300.