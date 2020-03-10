За день объем торгов акциями на Московской бирже достиг рекордных 257 миллиардов рублей

Объем торгов акциями на Московской бирже 10 марта составил рекордные 257,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте площадки. Объем торгов валютой составил 1,8 триллиона рублей, деривативами — 928,3 миллиарда рублей.

Из-за обвала на рынках нагрузка на брокерские сервисы возросла в два-пять раз, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей «Тинькофф инвестиций», «БКС брокера», «Открытие Брокера», «Финама» и ВТБ.

К моменту закрытия биржи 10 марта доллар стоил порядка 72 рублей, евро — около 81,8 рубля. Сильнее всего подешевели акции нефтегазовых компаний: «Татнефти» (-19,5%), «Лукойла» (-18,6%), «Роснефти» (-16,9%).

Российское рейтинговое агентство сообщило 10 марта, что в России с высокой вероятностью начался финансовый кризис.

Российский рубль и акции российских компаний упали на фоне снижения стоимости нефти. В ночь на 9 марта нефть марки Brent подешевела на 30% до 31 доллара за баррель. 10 марта нефть стоила выше 37 долларов.