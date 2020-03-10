Водители «Мосгортранса» пожаловались на головокружение, резь в глазах и ухудшение зрения из-за системы «Антисон»

Водители «Мосгортранса» утверждают, что вызывает у них недомогание. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, например, Алевтина Кондратьева, которая шесть лет работала водителем в «Мосгортрансе» и уволилась в феврале, рассказала газете, что четыре дня водила автобус с работающим «Антисном» и испытывала головокружение, тошноту и резь в глазах. Врач поставил ей диагноз «синдром сухого глаза». При этом руководство, по словам Кондратьевой, назвало ее жалобы «самовнушением».

Кондратьева добавила, что примерно у половины коллег, с которыми она общалась, похожие симптомы. «Коммерсант» отмечает, что жалобы на «Антисон» с января 2020 года начали появляться и в интернет-сообществах сотрудников «Мосгортранса». Водители жалуются на зуд, красноту глаз, лопнувшие сосуды и ухудшение зрения из-за постоянно включенной инфракрасной подсветки.

Сотрудники «Мосгортранса» заказали независимую экспертизу системы «Антисон». Она показала, что интенсивность инфракрасного излучения прибора превышает норматив в 300 раз (компания-разработчик «Антисна» назвала выводы экспертизы неверными). Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил в Роспотребнадзор письмо, где говорится, что у двух водителей прибор вызвал ожог сетчатки глаза.

В «Мосгортрансе» заявили, что система «Антисон» «показала свою эффективность» и что водители оценивают ее положительно. По информации «Мосгортранса», «вопросы и недоверие» приборы вызвали «у минимального числа водителей, которые считают такой контроль за их работой избыточным», а сообщения о недомогании были единичными.

Первые приборы «Антисон» появились в общественном транспорте Москвы в 2018 году. В рамках пилотного проекта компания-разработчик «Октоинформ Рус» установила их в 36 автобусах.

В ноябре 2019 года «Мосгортранс» заключил контракт на поставку систем «Антисон» с компанией «КСОР». Она уже установила приборы в 5600 автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах. Всего система будет установлена в 8400 единицах транспорта.