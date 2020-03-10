Цена на нефть начала расти после обвала на биржах

Цена на нефть вновь начала расти после рекордного обвала в понедельник, 9 марта.

Как свидетельствуют данные торгов лондонской биржи, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросли почти на 7%, достигнув 36,8 доллара за баррель.

Фондовые индексы на биржах Азии демонстрируют признаки стабилизации, пишет Bloomberg. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли более чем на 2% после восьмипроцентного обвала в понедельник. Японский индекс Topix вырос на 1,2%, гонконгский индекс Hang Seng — на 1,8%.

Американский индекс Dow Jones по итогам торгов 9 марта пережил крупнейшее падение с 2008 года, упав на 7,79% или более чем на две тысячи пунктов.

6 марта страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении существующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате этого на фондовых рынках произошел рекордный обвал с 1991 года — в ночь на 9 марта цена нефти упала до 30 долларов за баррель. Вслед за этим рубль на международном валютном рынке упал по отношению к доллару и евро.

В понедельник торги на Московской бирже не проводились из-за выходного дня. Биржа объявила, что готовится к повышенной волатильности на открытии торгов утром 10 марта.