Рубль отыграл почти 40% утреннего падения на Московской бирже

Рубль к середине дня 10 марта отыграл почти 40% утреннего падения на торгах Московской биржи, но все равно остается «в заметном минусе», передает «Интерфакс».

Так, в 15:00 мск доллар стоил 71 рубль, в начале торгов он достигал 72,99 рубля. Евро в это же время стоил 80 рублей, на утренних торгах европейская валюта на несколько секунд поднималась до 85 рублей, отмечает агентство. Утром 10 марта евро в основном торговался на уровне 82,7 рубля.

К 16:00 мск рубль усилил падение по отношению к мировым валютам: доллар на Московской бирже стоил 71,6 рубля. Евро к этому же времени торговался за 81,5 рубля.

Индекс Мосбиржи, в начале торгов обвалившийся на 10% до минимума с февраля 2019-го, к 16:15 мск 2596,42 пункта (минус 4,53%). Индекс РТС к этому же времени составил 1142 пункта (минус 9,1%), утром 10 марта показатель падал на 13%.

Нефтяные цены днем 10 марта прибавляли свыше 10%, пишет ТАСС. Баррель Brent с поставками в мае достигал 38 долларов, апрельские фьючерсы WTI росли до 34,4 доллара за баррель.

Российская валюта и фондовый рынок падали вслед за обвалом цен на нефть: Brent в ночь на 9 марта обвалилась на 30% до 31 доллара за баррель. Азиатские, европейские и американские биржи 9 марта открылись существенным падением. В России первым днем торгов после трех выходных стало 10 марта.