Минфин допустил отказ от заимствований через облигации федерального займа

Минфин РФ анонсировал паузу в аукционах с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с волатильностью на финансовых рынках. Об этом сообщается на сайте министерства.

Решения по проведению аукционов будут принимать «с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок», сказано в сообщении Минфина.

Сокращение заимствований может быть компенсировано в том числе за счет остатков на едином счете федерального бюджета.

«Объем средств Федерального казначейства на счетах в Банке России (за исключением средств дополнительных нефтегазовых доходов) и в размещении на банковских счетах в кредитных организациях и по операциям репо по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 4,2 триллиона рублей», — поясняет Минфин.

ЦБ после обвала цен на нефть и падения курса рубля по отношению к доллару и евро объявил о приостановке покупки валюты на 30 дней. В Минфине пообещали поддержку рублю, напомнив про обратный принцип действия механизма бюджетного правила, передает «Интерфакс».

Рубль обвалился по отношению к доллару и евро после падения нефтяных цен сразу на 30% на торгах 9 марта. Баррель Brent дешевел до 30 долларов после разрыва сделки России с ОПЕК: стороны не договорились об ограничениях на добычу нефти, с апреля все действующие ограничения будут сняты.