Курс евро поднялся выше 85 рублей

Евро на международном валютном рынке поднялся выше 85 рублей, свидетельствуют данные торгов.

К 11:15 мск на форексе европейская валюта торговалась по 85,57 рубля. Курс доллара к этому же времени составил 74,89 рубля.

Как отмечает РИА Новости, форекс не всегда корректно отображает реальную стоимость валют, когда закрыта Московская биржа. В России 9 марта выходной, торги на Мосбирже не идут.

Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев назвал обвал рубля и нефти «спекулятивным и краткосрочным», передает РИА Новости: «Бежать покупать валюту не надо».

Обвал рубля по отношению к мировым валютам следует за резким падением цен на нефть, который произошел после разрыва сделки ОПЕК с Россией по ограничению добычи углеводородов.

Баррель Brent в ночь на 9 марта падал до 30 долларов, к 11:30 мск на Лондонской бирже он стоил 35 долларов.