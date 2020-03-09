Издание WinFuture показало новые Apple Powerbeats 4
Источник: WinFuture
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Портал WinFuture опубликовал изображения новых наушников Powerbeats 4, выход которых Apple пока не анонсировала.
По информации издания, в наушниках используется чип H1, которым оснащены Apple AirPods Pro, и который обеспечивает до 15 часов автономной работы.
Powerbeats 4 поддерживают технологию Fast Fuel, благодаря которой пять минут зарядки дают час работы.
Powerbeats 3 стоят 199 долларов, напоминает The Verge. Стоимость следующего поколения наушников пока не называется.
Apple купила производителя наушников Beats в 2014 году за три миллиарда долларов.