Главу наркоконтроля Ненецкого автономного округа обнаружили мертвым в его доме

Следователи начали проверку по факту смерти начальника отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили «Интерфаксу» в региональном СК.

Тело полицейского обнаружили в его доме.

По данным телеграм-канала «Подъем», полковник полиции Евгений Солонович покончил с собой.

Предположительно, у Солоновича были «нерабочие контакты» с хозяином местного клуба, задержанным по подозрению в сбыте наркотиков.

Солонович опасался, что бизнесмен даст на него показания.