Brent упала на 30% после разрыва сделки России с ОПЕК

Стоимость барреля Brent на открытии торгов Лондонской биржи ICE 9 марта упала на 30% до 31 доллара.

Как передает CNN, падение стало худшим с 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне».

К 09:30 мск Brent с поставками в мае на торгах в Лондоне стоила 33,3 доллара за баррель.

Рубль на международном валютном рынке после обвала нефтяных цен упал по отношению к доллару и евро, передает РИА Новости. Доллар рос до 72,4 рубля, обновив максимум с марта 2016 года, евро — до 82,2 рубля, что стало максимумом с февраля 2016-го.

ЦБ из-за волатильности мировых рынков приостановил закупки валюты на 30 дней.

Падение нефтяных цен началось после разрыва сделки России с ОПЕК. Стороны 6 марта не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти. С апреля все ограничения будут сняты.