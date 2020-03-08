В Петербурге несовершеннолетнего сына судьи заподозрили в убийстве друга

Управление СК по Петербургу возбудило дело об убийстве 14-летнего подростка. Тело было обнаружено в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. Подросток погиб от выстрела в голову. Предполагается, что его убили из охотничьего ружья, сказал источник ТАСС.

По словам собеседников ТАСС и «Фонтанки», тело нашли возле квартиры судьи Третьего кассационного суда Петербурга. В убийстве заподозрили несовершеннолетнего сына судьи. Как сообщила «Фонтанка», на него дал показания еще один подросток, ставший свидетелем убийства. Самого судьи в момент происшествия дома не было.

Предполагалось, что подозреваемый подросток заперся в квартире. Спецназ пошел на штурм, но внутри никого не было, рассказал источник ТАСС. По информации «Фонтанки», подросток успел сбежать до приезда силовиков. Его объявили в розыск, сообщает «Пятый канал».

Мотив убийства неизвестен. По данным РЕН ТВ, подозреваемый был другом погибшего. В день убийства они вместе с другими знакомыми праздновали день рождения.

Обновлено. Подозреваемого задержали. Следствие попросит суд отправить подростка под домашний арест.