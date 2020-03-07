В Саудовской Аравии задержали брата и племянника короля. Их подозревают в государственной измене

В Саудовской Аравии брат и племянник короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда задержаны по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд и Мухаммед бин Наиф были задержаны 6 марта в своих резиденциях.

The Wall Street Journal отмечает, что брат и племянник короля считались конкурентами его сына Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда в качестве претендентов на престол, хотя в последнее время их позиции при дворе ослабли.

Мухаммед бин Наиф ранее считался первым в очереди на престол, но в 2017 году король поменял порядок престолонаследия, объявив своим преемником своего сына.

С момента прихода к власти в 2015 году Салман бин Абдул-Азиза Аль Сауд последовательно расширяет свои полномочия под предлогом борьбы с коррупцией. В 2017 году по его указанию были проведены аресты более 200 членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников по обвинениям в коррупции — с большинства из них обвинения были сняты после того, как они согласились заплатить властям миллиарды долларов.