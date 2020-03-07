Правительство предложило запретить возбуждать дела о сбыте наркотиков без установления факта их передачи

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии данных, указывающих на факт их непосредственной передачи.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас правоохранительные органы ежегодно возбуждают тысячи уголовных дел о сбыте лишь на основании наличия следов наркотиков в крови умерших, например, от передозировки или в результате ДТП, или выделяют уголовные дела из административных производств о незаконном потреблении наркотиков. При этом ни сами наркотики, ни факты, указывающие на их передачу, в таких делах не фигурируют.

До суда, отмечается в записке, доходит лишь 0,1% заведенных таким образом дел. При этом сам факт их возбуждения «как правило, вызывал негативную реакцию вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества».

В покушении на незаконный сбыт наркотиков в июне 2019 года был обвинен корреспондент «Медузы» Иван Голунов — на основании того, что задержавшие его полицейские обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотиками. Позже было установлено, что наркотики подбросили сами сотрудники правоохранительных органов, обвинения с Голунова были сняты.