NBC: «Талибан» не намерен выполнять мирное соглашение с США. После ухода американцев из Афганистана талибы начнут наступление

Разведка США получила данные о том, что движение «Талибан» не намерено соблюдать свою часть подписанного с США соглашения, в рамках которого американские войска будут выведены из Афганистана. Об этом со ссылкой на трех американских чиновников сообщает телеканал NBC.

По данным разведки, талибы будут выполнять свою часть сделки лишь пока военные США будут находиться в стране — а после этого начнут наступление на позиции правительства Афганистана.

Соглашение между США и «Талибаном» было подписано 29 февраля. Оно предусматривает вывод из страны находящихся там с 2001 года американских войск в течение 14 месяцев.

«Талибан» в соответствии с соглашением обязуется не укрывать на своей территории представителей других террористических группировок, а также провести полноценные переговоры с правительством Афганистана.