Запуск ракеты «Союз» со спутником Арабских Эмиратов отложили на месяц из-за сбоя в разгонном блоке «Фрегат»

Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане, назначенный на 6 марта, отложен до апреля из-за неисправности в разгонном блоке. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Точную дату пуска определят позднее, сказал собеседник агентства.

«Союз-СТ» должен был вывести на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов по контракту с Arianespace.

По данным источника ТАСС, на предстартовых испытаниях носителя обнаружили сбой в системе обогрева одного из двигателей разгонного блока. Российская сторона сочла сбой некритичным для запуска, но «эмиратский заказчик решил перестраховаться».

В ракете «Союз-СТ», созданной на базе «Союза-2», используют разгонный блок «Фрегат». В декабре 2017-го из-за неполадок в блоке ракета «Союз-2.1б» с 19 спутниками упала в Атлантику.

В «Роскосмосе» причиной аварии назвали ошибку в алгоритме «Фрегата», связанную с неверными параметрами запуска с космодрома Восточный. Это был второй пуск в истории Восточного.