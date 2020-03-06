Прокуратура попросила снизить сроки осужденным по делу «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову

Прокуратура Пензенской области попросила снизить сроки заключения осужденным фигурантам дела «Сети» Максиму Иванкину и Андрею Чернову. Как пишет «7×7», представление прокуратуры датировано 20 февраля, адвокаты сообщили о его получении 6 марта.

В апелляционном представлении прокурор указал, что, по его мнению, при вынесении приговора по статье об участии в террористическом сообществе (205.4 УК РФ) суд не учел, что Иванкин и Чернов «дали признательные показания и активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других преступников».

Андрей Чернов по делу «Сети» приговорен к 14 годам колонии строгого режима, Максим Иванкин — к 13 годам по обвинению в участии в террористическом сообществе и попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

После вынесения приговора активист Алексей Полтавец рассказал «Медузе», что вместе с Иванкиным в 2017 году в Рязанской области они убили Екатерину Левченко и Артема Дорофеева. В начале марта останки, предположительно принадлежащие Левченко (ее, по словам Полтавца, убил непосредственно Иванкин), были обнаружены в том месте, которое описал Полтавец.