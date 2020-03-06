Найденные под Рязанью останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко, переданы на экспертизу

Останки, предположительно принадлежащие знакомой фигурантов пензенского Екатерине Левченко, пропавшей в 2017 году, переданы на экспертизу в экспертно-криминалистический центр управления МВД по Рязанской области. Об этом «Медузе» сообщил источник в правоохранительных органах.

Останки были найдены в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области, неподалеку от места, где ранее обнаружили тело еще одного знакомого фигурантов дела «Сети» Артема Дорофеева, который пропал вместе с Левченко.

В убийстве Артема Дорофеева признался фигурант пензенского дела «Сети» Алексей Полтавец — он рассказал об этом корреспондентам «Медузы». По словам Полтавца, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин, также проходящий по делу «Сети». Полтавец указал «Медузе», где могут находиться останки Левченко; издание передало эти сведения правоохранительным органам.

Иванкин по приговору суда, вынесенному в феврале 2020 года, получил 13 лет колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Полтавец рассказывал журналистам «Медузы», что некоторые фигуранты дела «Сети» занимались торговлей наркотиками.