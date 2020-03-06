Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Госсовет наделят особыми полномочиями, и он возглавит эту структуру, то «это будет губительно для России».

«Это будет означать ситуацию двоевластия. Для России она губительна», — сказал Путин на встрече с общественностью в городе Иваново.

«Мне нравится моя работа», — признался Путин, добавив, что не готов ради того, чтобы сохранить полномочия, «пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны, которая будет ее разрушать».

Также президент РФ во время встречи с общественностью заявил, что обеспечить сменяемость власти нужно тогда, когда страна «наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов». В данный же момент, по словам Путина, «важнее стабильность, спокойное развитие страны».

Путин — о том, возглавит ли он Госсовет Meduza

Поправки в Конституцию, предусматривающие в числе прочего усиление роли Госсовета, были предложены Владимиром Путиным 15 января во время послания президента Федеральному Собранию. Уже 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.

После того, как были предложены поправки, появились предположения, что в России может быть реализована «казахстанская модель», при которой Путин после ухода с поста президента возглавит или Госсовет, или Совет безопасности. Путин, в свою очередь, заявил, что изменения в Конституцию не направлены на то, чтобы продлить его полномочия.