Журнал Time поместил сто «Женщин года» на свои обложки

Time выбрал сто «Женщин года», которые определили, по мнению журнала, облик столетия с 1920-х годов. Каждой героине издание посвятило обложку.

На обложки попали в том числе участницы Pussy Riot, королева Елизавета II, эко-активистка Грета Тунберг, канцлер Германии Ангела Меркель, кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 годах Индира Ганди, а также биофизик Розалинд Франклин, математик Эмми Нетер, участница Манхэттенского проекта физик Ву Цзяньсюн, пилот Амелия Эрхарт, певица Мадонна и принцесса Диана.

Из 100 обложек создали 89 новых, остальные 11 посвящены женщинам, в разные годы становившимся «Человеком года» по версии Time.

Time отмечает, что с 1927 года на протяжении 72 лет журнал выбирал «Мужчину года». Название «Человек года» номинация получила в 1999-м.