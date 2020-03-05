В Екатеринбурге решили устроить салют «в честь смерти Сталина»

В Екатеринбурге активисты заявили о намерении устроить 5 марта салют «в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на инициативную группу, члены которой пожелали остаться анонимными, поскольку «опасаются провокаций».

«Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — сказали собеседники издания.

Обновлено. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал активистов. «Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — сказал Куйвашев в инстаграме.

Салют, по словам активистов, запланирован на 20:00 местного времени (18:00 мск) в центре Екатеринбурга. Конкретное место не называется. В мэрию запрос на проведение салюта в честь смерти Сталина не поступал, сказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь главы Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года, он руководил Советским Союзом с 1924-го.