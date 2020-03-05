Сергей Сторчак покинул пост заместителя министра финансов. Он занимал его почти 15 лет

Сергей Сторчак освобожден от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится, что Сторчак уволен «в связи с переходом на другую работу».

Сергей Сторчак работал в Минфине с 1994 года, с октября 2005 года он занимал пост заместителя министра.

В 2007 году Сторчак был задержан по подозрению в мошенничестве. Замминистра финансов обвинили в том, что он в составе группы пытался похитить средства из федерального бюджета под предлогом покрытия затрат, понесенных компанией «Содэксим» при урегулировании долга Алжира. Сторчак свою вину категорически отрицал, его публично поддерживал Алексей Кудрин, возглавлявший в тот момент Минфин. В 2008 году Сторчаку заменили меру пресечения на подписку о невыезде, после чего он вернулся к работе в Минфине. В 2011 году дело, фигурантом которого был Сторчак, закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Вместо Сторчака международные финансовые отношения в Минфине, по данным источников СМИ, будет курировать Тимур Максимов. Распоряжение о его назначении на пост замминистра финансов опубликовано 5 марта. Ранее Максимов был заместителем главы Федеральной таможенной службы, а также замминистра экономического развития.