При взрыве в воинской части в Мурманской области пострадали пятеро военных

Пятеро военнослужащих-контрактников Северного флота получили травмы в результате взрыва имитационного заряда в одной из воинских частей Мурманской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе флота, инцидент произошел вечером 4 марта на полигоне в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Взрывпакет сработал «из-за грубого нарушения требований безопасности», отметили военные.

Всех пострадавших госпитализировали, угрозы их жизни нет.

По данным 112 и Baza, пострадавших — шестеро. Причиной ЧП телеграм-каналы называют взрыв беспилотника.

Издание Severomorsk.Life пишет, что воинская часть, где произошел взрыв, находится в поселке Печенга Мурманской области. Там дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного флота.