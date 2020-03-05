Кондитерские магазины «Аленка» превратят в супермаркеты у дома. В них будут продавать молоко и мясо

На базе кондитерских магазинов «Аленка» будет создана сеть супермаркетов у дома, сообщает РБК со ссылкой на холдинг «Объединенные кондитеры».

В магазинах нового формата будет более широкий ассортимент, например, молочные и мясные продукты, сообщили в компании.

Первый магазин «Аленка» в новом формате уже открылся в Москве на Краснодонской улице, пишет РБК.

До конца 2020 года «Объединенные кондитеры» планируют открыть в Москве около 100 магазинов нового формата, а затем пойти в регионы.

В холдинг «Объединенные кондитеры» входят 19 кондитерских фабрик, в том числе «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и кондитерский концерн «Бабаевский».

Первый фирменный магазин «Аленка» был открыт в Москве в 2015 году. Сейчас, пишет РБК, в России работают более 100 кондитерских магазинов «Аленка».