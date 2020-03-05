К югу от Москвы построят платный дублер МКАД за 87 миллиардов рублей

Правительство Московской области и группа компаний «Регион» подписали соглашение о строительстве платного скоростного дублера МКАД — полукольца, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного, сообщают «Ведомости».

Протяженность дороги — 53 километра, ширина — от четырех до восьми полос. Общая стоимость работ оценивается в 86,7 миллиарда рублей.

«Регион» займется прокладкой дороги от Бутова до Железнодорожного, трассу от Солнцева до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты, уточняет издание. Завершить строительство всей трассы планируют к осени 2026 года.

Проезд по трассе от Солнцева до Железнодорожного на легковом автомобиле или мотоцикле обойдется почти в 500 рублей (около 10 рублей за один километр), для грузовиков и автобусов эта сумма составит до 1470 рублей.

Трасса, разрабатываемая «Регионом», отчасти дублирует проект Центральной кольцевой автодороги ( ), строящейся в 50 километрах от Москвы. Планы «Региона» вызвали недовольство в Минтрансе и госкомпании «Автодор», пишут «Ведомости».

Компания «Регион» является новичком на рынке крупных инфраструктурных проектов. Участники рынка связывают ее с «Роснефтью». В обеих компаниях это не комментировали.