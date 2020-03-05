«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

«Аэрофлот» будет выполнять рейсы Москва — Гонконг до 7 марта, в обратном направлении — до 8-го включительно, сообщает авиакомпания.

Ранее 5 марта российское генконсульство в Гонконге сообщило об отмене всех мартовских рейсов «Аэрофлота», кроме четырех, передавал «Интерфакс»: Москва-Гонконг 7 и 29 марта и Гонконг-Москва 8 и 30 марта.

С 1 февраля из-за эпидемии коронавируса Россия ограничила регулярное авиасообщение с Китаем рейсами «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также перелеты разрешили нескольким китайским авиакомпаниям. Позднее «Аэрофлот» сообщил о сокращении частоты перелетов на всех китайских направлениях из-за падения продаж билетов.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев оценил потери авиакомпании от коронавируса как «большие», не уточнив размер. По словам Савельева, отменять все рейсы в Китай перевозчик не планирует: «Мы сами, просто так, без последствий, отказаться от маршрута не можем: мы потеряем слоты <…> Если мы их потеряем, их очень быстро перепродадут».