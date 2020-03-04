Сбербанк составил математическую модель распространения коронавируса. Она предсказывает новую волну заболевания осенью

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель, предсказывающую распространение коронавируса в России и в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Модель, разработанная Сбербанком, предполагает три базовых сценария в зависимости от действий по борьбе с болезнью. В каждом из трех сценариев, отметил глава банка Герман Греф, в России «картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит».

В Сбербанке также отметили, что предполагают наличие двух волн заболевания — весенней и осенней.

На территории России к 4 марта было зарегистрировано три случая коронавируса, в двух из них больные уже вылечились. Еще трое граждан РФ заболели, находясь на лайнере «Даймонд Принсесс», двое — в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в мире на данный момент подтверждены более 94 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.