РБК по требованию Роскомнадзора удалил статью о недвижимости депутата от ЛДПР в Майами

РБК выполнил требование Роскомнадзора и удалил статью о предполагаемом незадекларированном зарубежном имуществе депутата Госдумы Сергея Жигарева.

Статья «Человек из Майами» была опубликована в марте 2015 года. Жигарев после публикации обратился в суд, который в декабре 2019 года признал информацию запрещенной к распространению.

3 марта Роскомнадзор обратился в РБК с требованием удалить информацию. 4 марта издание сообщило, что выполнило распоряжение надзорного органа.

По российским законам, после уведомления от Роскомнадзора у владельца сайта есть один день, чтобы удалить информацию, признанную судом запрещенной к распространению.

Сергей Жигарев является депутатом Госдумы с 2011 года. В публикации РБК, удаленной по требованию Роскомнадзора, говорилось о квартире во Флориде, которая зарегистрирована на компанию тезки депутата и его жены. Менеджером этой компании, писал тогда РБК, является тезка участника общественной организации «За единое Подмосковье», связанной с Жигаревым.

Сергей Жигарев и его супруга предположения, что у них есть недвижимость за рубежом, категорически отрицали. В декларации депутата этот объект не указан.