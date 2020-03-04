Pornhub выпустил свой первый фильм без порнографии

Сайт Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм, который получил название «Shakedown» («Вымогательство»). Об этом сообщает Variety.

«Shakedown» рассказывает про комьюнити чернокожих представителей квир-сообщества, сложившееся в стрип-клубах Лос-Анджелеса. Режиссер ленты — концептуальная художница Лейла Вайнрауб, в фильм вошли фрагменты видео, которые она снимала на протяжении 15 лет.

В течение месяца картину можно будет бесплатно посмотреть на Pornhub, а летом она будет доступна в магазине iTunes.

Pornhub, запущенный в 2007 году, является одним из наиболее крупных и популярных порнографических сайтов в интернете. За 2019 год, по данным самой компании, у сайта было 42 миллиарда посещений.