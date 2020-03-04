Италия закрыла все школы и вузы из-за коронавируса

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты до середины марта из-за эпидемии коронавируса, сообщает ANSA.

По данным La Repubblica, решение вступит в силу 5 марта.

Количество заболевших в Италии превысило две тысячи человек, умерли от инфекции 79.

Итальянские власти решили увеличить число мест в отделениях интенсивной терапии на 50%, добавляет ANSA. Количество мест для больных пневмонией и инфекционными болезнями увеличат на 100%.

Правительство в ближайшее время также должно принять решение, запрещать ли митинги, в том числе праздничную демонстрацию 8 марта, а также спортивные мероприятия.