Джо Байден победил на праймериз демократов в «супервторник»

В США по итогам «супервторника» — праймериз по выдвижению делегатов на национальный съезд — кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден побеждает в 9 штатах из 14. По последним данным, Байден опередил сенатора от Вермонта Берни Сандерса в Техасе, передает CNN.

До этого лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и Миннесоте.

Сандерс победил в Вермонте, Юте и Колорадо и Калифорнии.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу на одной территории — в Американском Самоа.

На праймериз республиканцев в большинстве штатов побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

«Супервторником» в США называют вторник во время президентской гонки, когда в большинстве штатов проходят внутрипартийные выборы. Следующий «супервторник» пройдет 10 марта.